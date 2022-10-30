Карпин: Кокорин не видит смысла играть за сборную? Не видит, значит, не надо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который в недавнем интервью сказал, что ему хотелось бы вернуться в национальную команду, но «вернуться в сборную, которая ни с кем не конкурирует», для него не имеет смысла.
«Читал ли я интервью Кокорина? Не читал. Не видит смысла, значит, не надо», – приводит ответ Карпина «Матч ТВ».
Отметим, что в своей карьере Александр Кокорин провёл за национальную сборную России 48 матчей и забил 12 голов. Однако его последний матч за главную команду страны датирован 14 ноября 2017 года. Тогда сборная России, которую возглавлял Станислав Черчесов, сыграла вничью 3:3 с Испанией в товарищеской встрече, а Кокорин вышел на замену и провёл на поле 28 минут.
- 30 октября 2022
-
03:04
-
02:56
-
02:36
-
02:32
-
01:40
-
01:38
-
01:24
-
01:00
-
00:39
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
-
00:00
- 29 октября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14