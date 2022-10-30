Карпин: Кокорин не видит смысла играть за сборную? Не видит, значит, не надо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который в недавнем интервью сказал, что ему хотелось бы вернуться в национальную команду, но «вернуться в сборную, которая ни с кем не конкурирует», для него не имеет смысла.



«Читал ли я интервью Кокорина? Не читал. Не видит смысла, значит, не надо», – приводит ответ Карпина «Матч ТВ».



Отметим, что в своей карьере Александр Кокорин провёл за национальную сборную России 48 матчей и забил 12 голов. Однако его последний матч за главную команду страны датирован 14 ноября 2017 года. Тогда сборная России, которую возглавлял Станислав Черчесов, сыграла вничью 3:3 с Испанией в товарищеской встрече, а Кокорин вышел на замену и провёл на поле 28 минут.