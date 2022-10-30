Линекер назвал качества, которые выделяют Месси среди других футболистов
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Такое завораживающее видение поля и весомость паса – вот что отличает Месси от всех остальных в большей мере, чем огромное количество забитых им голов. О, и ещё есть его невероятный дриблинг», написал Линекер в своём «твиттере».
Напомним, в матче 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Труа» со счётом 4:3. В этой встрече Месси забил гол и отдал одну результативную передачу.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 10 результативных передач.
Аргентинский форвард выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.
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