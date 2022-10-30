Дасаев: даже без официальных матчей сборной России все равно надо собираться и играть
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что сборной России необходимо проводить товарищеские встречи с любыми возможными соперниками в связи с международным баном. Ранее стало известно, что подопечные Валерия Карпина сыграют в контрольном матче с Таджикистаном. Игра пройдёт 17 ноября в Душанбе.
«Даже без официальных матчей сборной России все равно надо собираться, смотреть новых футболистов и играть. Да, пока такие соперники, как Таджикистан, а что теперь сделаешь? Других на данный момент нет. Через сколько нас вернут? Этого не могу сказать», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».
В сентябре отечественная националка уже проводила товарищеский поединок. Тогда сборная России одержала победу над командой Киргизией со счётом 2:1.
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