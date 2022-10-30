Асамоа: я не удивлюсь, если Конте вернётся в «Ювентус»

Экс-игрок туринского «Ювентуса» Квадво Асамоа, недавно объявивший о завершении карьеру, выразил мнение, что «старой синьоре» не хватает Антонио Конте, который руководил командой с 2011 по 2014 годы.

«Я не удивлюсь, если Конте вернётся в Турин, так как за годы карьеры привык к тому, что в футболе может произойти всё, что угодно. Конте является тренером высшего уровня, который отлично работал в прошлом с «Ювентусом». Он максималист, а это то, чего на данный момент, по моему мнению, не хватает команде», — цитирует Асамоа La Gazzetta Dello Sport.

Вчера, 29 октября, туринский клуб на выезде обыграл «Лечче» в матче 12-го тура итальянской Серии А (1:0). «Старая синьора» с 22 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.



Напомним, что нынешним рулевым туринцев является Массимилиано Аллегри.

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