Валерий Карпин отреагировал на мнение, что он один из лучших тренеров России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, как относится к тому, что многие эксперты считают его лучшим специалистом в стране.
«Вхожу ли я в топ-3 российских тренеров? Без понятия. Эксперты называют меня одним из лучших в стране? Да ради бога! Я здесь при чём? Не обращаю на это внимания. Приятна ли такая оценка? Да по барабану вообще! Сегодня говорят так, а завтра проиграли два матча и скажут совершенно другое», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» под руководством Карпина набрал 29 очков в 15 матчах и занимает вторую позицию, отставая от «Зенита» на семь очков. По итогам тура команду Карпина может обойти «Спартак». Сборную России лишили права сыграть в плей-офф за выход на мундиаль в Катаре из-за событий на Украине.
- 30 октября 2022
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