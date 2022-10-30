«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по «сухим» матчам
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«Барселона» в гостевом матче с «Валенсией» (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата Испании смогла не пропустить, доведя количество своих «сухих» игр в нынешнем розыгрыше Ла Лиги до 10. Таким образом, каталонцы установили рекорд турнира по количеству таких встреч к 12-му туру. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
«Барселона» пропустила в матче 2-го тура с «Реалом Сосьедад» (4:1) и 9-го с мадридским «Реалом» (1:3). У сине-гранатовых четыре пропущенных мяча, ближайшая команда по этому показателю — «Вильярреал» (7), но у «жёлтой субмарины» ещё матч в запасе.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 12-й тур:
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