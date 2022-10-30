Форвард «Локомотива» Педро Габриэл: в Бразилии часто просыпался от звуков перестрелок

Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл поделился воспоминаниями о детстве, проведённом в бразильских фавелах.



«Я часто просыпался от звуков перестрелок возле моего дома. Было очень страшно — к этому невозможно привыкнуть. Однажды перестрелка была рядом с футбольным полем, где мы играли с ребятами. Это ужас! Особенно когда ты маленький. Нет, я не видел, как убивают, но несколько раз видел тела убитых людей, лежащие прямо на улице.



Помимо футбола, развлечением в фавелах были фанки — это вечеринки для подростков. Мама почти никогда на них меня не отпускала, хотя я очень хотел пойти потусить с друзьями и девчонками. Она переживала за меня, потому что на фанках продавали наркотики. Когда все друзья уходили тусить, я чувствовал себя одиноко. Поэтому просто брал свой мяч, шёл на более-менее ровную площадку и отрабатывал технику. Соперники мне были не нужны — своими финтами я обводил ветер. Даже в самый сильный ливень я оставался на поле и бил по воротам, держа в голове свою мечту. Благодаря этому я сейчас сижу перед тобой», — приводит слова Габриэла Sport24.

Напомним, Габриэл стал игроком «Локомотива» в сентябре текущего года. Ранее футболист выступал за бразильские команды. В нынешнем сезоне 22-летний Габриэл принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.