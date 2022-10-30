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Тихонов: если «Спартак» забьёт в начале матча с «Торпедо», то для него всё сложится хорошо

Тихонов: если «Спартак» забьёт в начале матча с «Торпедо», то для него всё сложится хорошо
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чего ожидает от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«Это дерби команд, болельщики которых исторически с уважением друг к другу относятся. Конечно, «Спартак» является фаворитом в этой игре: Промес вернётся в состав, а главный тренер Абаскаль – на скамейку. «Торпедо» показало характер в недавней игре и не дало ЦСКА себя обыграть.

Так что будет непростой матч. Если «Спартак» забьёт в начале игры, то всё сложится для него хорошо. Кроме того, «Спартаку» нельзя терять очки в погоне за «Зенитом». Но «Торпедо» находится на последнем месте и тоже должно набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Торпедо» состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.

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