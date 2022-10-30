Португальский форвард Криштиану Роналду считает своё возвращение в «Манчестер Юнайтед» катастрофой. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на книгу журналиста Джонатана Клегга, которая должна выйти в следующем месяце.



По информации источника, Роналду негативно оценивает период в стане «красных дьяволов» под руководством прошлого тренера Ральфа Рангника. Португалец раздражён тем, что клуб не изменился с момента его ухода в мадридский «Реал» в 2009 году. Нападающий также возмущён тем фактом, что лишь немногие игроки поддерживали физическую форму на одном уровне с ним. Кроме того, Роналду недоволен отсутствием инвестиций в тренировочную базу «Юнайтед».



Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а затем перешёл в мадридский «Реал». Летом 2021 года английский клуб объявил о возвращении форварда.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану