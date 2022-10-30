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Лукин — о дебюте за ЦСКА: коленки не тряслись. Чего трястись, если идёшь к этому всю жизнь

Лукин — о дебюте за ЦСКА: коленки не тряслись. Чего трястись, если идёшь к этому всю жизнь
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Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от дебюта за армейцев в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

«Я счастлив дебютировать в составе ЦСКА. Я долго к этому шёл. Благодарен всей команде. Дебют очень многое для меня значит. Непередаваемые ощущения. Все ребята поздравили, похвалили. Будем работать дальше.

Перед матчем с «Локомотивом» нервничал, но сделал два действия — и перестал. Партнёры помогли. Коленки не тряслись. Чего трястись, если ты идёшь к этому всю жизнь!» — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

ЦСКА в 15 матчах набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (12) — на 14-м месте.

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