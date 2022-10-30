Израильский журналист оценил игру Магомеда-Шапи Сулейманова за «Хапоэль»

Израильский журналист Юри Леви оценил выступление полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, который текущий сезон проводит в аренде в «Хапоэле» из Беэр-Шевы.
«Шапи входит в число наиболее талантливых игроков чемпионата Израиля. Он всё ещё набирает обороты, но очевидно, что Шапи обладает потрясающими футбольным мастерством и навыками.
Мне кажется, что ему стоит стабильно вносить вклад в успех команды, чтобы «Хапоэль» задумался о его трансфере. В целом же и так ясно – это стабильный игрок основного состава. Шапи поддерживают болельщики, в этом с ними солидарна и спортивная пресса в Израиле.
Буду осторожен в оценке, но отмечу, что от Сулейманова хотят видеть доминирование на больших отрезках матча, хотят видеть большую уверенность в игре и стабильные яркие выступления», – приводит слова Леви Metaratings.
В текущем сезоне форвард провёл за «Хапоэль» 14 матчей, на его счету три гола и три результативные передачи.
Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле
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