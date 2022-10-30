Лаксальт — о 6:1 с «Химками»: если кажется, что «Динамо» было легко — это ошибка
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на разгромную победу в матче с «Химками». Бело-голубые забили в ворота подмосковной команды шесть мячей, химчане сумели ответить только одним голом, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
«Мы создали очень много моментов, но если вам кажется, что было легко — это ошибка. Да, в этот раз получилось забить достаточно много. Надо продолжать усердно работать, чтобы такие результаты продолжались», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Динамо» набрало 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам тура обойти московский коллектив может «Краснодар», который сегодня, 30 октября, сыграет дома с «Зенитом».
Комментарии
- 30 октября 2022
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:38
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:08
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:39
-
09:28
-
09:28
-
09:24
-
09:18
-
09:16
-
09:11
-
09:00
-
08:25
-
07:14
-
06:58
-
06:22
-
05:52
Партнерский контент