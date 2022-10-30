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Лаксальт — о 6:1 с «Химками»: если кажется, что «Динамо» было легко — это ошибка

Лаксальт — о 6:1 с «Химками»: если кажется, что «Динамо» было легко — это ошибка
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на разгромную победу в матче с «Химками». Бело-голубые забили в ворота подмосковной команды шесть мячей, химчане сумели ответить только одним голом, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Мы создали очень много моментов, но если вам кажется, что было легко — это ошибка. Да, в этот раз получилось забить достаточно много. Надо продолжать усердно работать, чтобы такие результаты продолжались», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Динамо» набрало 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам тура обойти московский коллектив может «Краснодар», который сегодня, 30 октября, сыграет дома с «Зенитом».

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