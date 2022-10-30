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Карпин отреагировал на выход «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы

Карпин отреагировал на выход «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил выступление «Ференцвароша», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, в текущем сезоне Лиги Европы. Венгерский клуб сыграл вничью с «Монако» (1:1) и вышел из группы, в которой также выступают «Црвена Звезда» и «Трабзонспор». Это первый за 47 лет выход «Ференцвароша» в плей-офф еврокубков.

«Поздравил ли я коллегу? Не писал. Это великолепный успех. Магомед Адиев выиграл со сборной Казахстана свою группу в Лиге наций? Великолепно, замечательно. Есть ли у нас качественная тренерская школа? А кто говорит, что нет?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Летом 2021 года Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова, возглавив сборную России.

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