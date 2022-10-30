«Крылья Советов» — «Пари НН»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграют с «Пари Нижним Новгородом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Пари НН».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин (Тула).



«Крылья Советов» набрали 14 очков в 14 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).