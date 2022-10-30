Вратарь «Лидса» в матче с «Ливерпулем» сделал девять спасений — лучший результат в АПЛ
Поделиться
Голкипер «Лидса» Илан Меслье девять раз спасал свои ворота в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1). Это лучший результат сезона в чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ в «Твиттере».
22-летний Меслье выступает за «Лидс» с 2019 года. Сначала английский клуб арендовал футболиста у «Лорьяна», а спустя год выкупил права. В нынешнем сезоне вратарь молодёжной сборной Франции в 13 матчах во всех турнирах пропустил 20 мячей и дважды сыграл «на ноль».
Ранее сообщалось, что Меслье является главным кандидатом на замену французу Уго Льорису в воротах «Тоттенхэма». Однако позднее появилась информация, что Меслье продлил контракт с «Лидсом».
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 30 октября 2022
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:38
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:08
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:39
-
09:28
-
09:28
-
09:24
-
09:18
-
09:16
-
09:11
-
09:00
-
08:25
-
07:14
-
06:58
-
06:22
-
05:52
Партнерский контент