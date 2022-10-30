Вратарь «Лидса» в матче с «Ливерпулем» сделал девять спасений — лучший результат в АПЛ

Голкипер «Лидса» Илан Меслье девять раз спасал свои ворота в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1). Это лучший результат сезона в чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ в «Твиттере».

22-летний Меслье выступает за «Лидс» с 2019 года. Сначала английский клуб арендовал футболиста у «Лорьяна», а спустя год выкупил права. В нынешнем сезоне вратарь молодёжной сборной Франции в 13 матчах во всех турнирах пропустил 20 мячей и дважды сыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что Меслье является главным кандидатом на замену французу Уго Льорису в воротах «Тоттенхэма». Однако позднее появилась информация, что Меслье продлил контракт с «Лидсом».

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