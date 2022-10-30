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«Сочи» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Сочи» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Сочи» набрал 20 очков в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (16) — на 10-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).

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