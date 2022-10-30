Тен Хаг: хочу быть в числе лучших, но «Манчестер Юнайтед» нужно время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему формирования команды.

«Для формирования команды необходимо время. Вам необходимо развиваться, прежде чем вы окажетесь в числе лучших. Я хочу этого, но нам нужно время», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».

52-летний тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» перед стартом сезона. Под его руководством английская команда провела 16 матчей, в которых одержала 10 побед, дважды сыграла вничью и четырежды проиграла. Манкунианцы идут на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги и занимают второе место в группе Лиги Европы следом за «Реалом Сосьедад».

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