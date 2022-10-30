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Тен Хаг: хочу быть в числе лучших, но «Манчестер Юнайтед» нужно время

Тен Хаг: хочу быть в числе лучших, но «Манчестер Юнайтед» нужно время
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему формирования команды.

«Для формирования команды необходимо время. Вам необходимо развиваться, прежде чем вы окажетесь в числе лучших. Я хочу этого, но нам нужно время», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».

52-летний тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» перед стартом сезона. Под его руководством английская команда провела 16 матчей, в которых одержала 10 побед, дважды сыграла вничью и четырежды проиграла. Манкунианцы идут на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги и занимают второе место в группе Лиги Европы следом за «Реалом Сосьедад».

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