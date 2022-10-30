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В «Спартаке» поздравили Айртона с победой в Кубке Либертадорес

В «Спартаке» поздравили Айртона с победой в Кубке Либертадорес
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Московский «Спартак» опубликовал поздравление защитнику команды Айртону Лукасу с победой в Кубке Либертадорес. «Фламенго», за который 25-летний футболист играет на правах аренды, в финале турнира обыграл «Атлетико Паранаэнсе».

«Айртон вместе с «Фламенго» победил в Кубке Либертадорес! Поздравляем Лукаса с трофеем!» — сказано в сообщении «Спартака».

Айртон стал футболистом «Спартака» в конце 2018 года. За московскую команду в 108 матчах он забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В марте 2022 года стало известно о его переходе во «Фламенго» на правах аренды до конца года с правом выкупа. В новой команде бразильский футболист в 37 встречах отличился дважды и отдал пять голевых передач.

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