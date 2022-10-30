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«Спартак» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Спартак» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет с «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Торпедо».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Сафьян (Москва). В роли резервного рефери выступит Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

«Спартак» набрал 29 очков в 14 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).

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