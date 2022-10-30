Форвард «Барселоны» Торрес не попал по мячу, находясь в метре от пустых ворот

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в игре 12-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0) допустил промах, который чуть не стоил его команде двух потерянных очков. Футболист получил передачу от Педри, находясь в метре от пустых ворот, которые не успевал закрывать вратарь соперника Георгий Мамардашвили. Однако Торрес не попал по мячу, который ударился в его опорную ногу.

Промах Торреса. Видеоролик:

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Отметим, что эпизод произошёл на 84-й минуте матча при счёте 0:0. Победу «Барселоне» принёс точный удар Роберта Левандовского на 90+3-й. В итоге «Барселона» набрала 31 очко и сравнялась по очкам с возглавляющим турнирную таблицу мадридским «Реалом», но у «сливочных» преимущество по личным встречам и матч в запасе.