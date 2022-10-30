Гаттузо — о голе «Барселоны» на 90+3-й: с ними вы должны продержаться все 96 минут

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался после поражения команды от «Барселоны» (0:1) в матче 12-го тура Ла Лиги.
«Когда вы играете против таких команд, как «Барселона», вы должны продержаться 96 минут. Я должен поздравить команду, у которой был отличный настрой и отличный менталитет. Мы должны работать, мало говорить и много работать.
«Валенсия» — исторический клуб, он играл в финалах Лиги чемпионов, выигрывал чемпионские титулы, но мы не даём преемственности в результатах. Мы должны благодарить и продолжать работать в том же стиле, чтобы получить результат», — приводит слова Гаттузо Mundo Deportivo.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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