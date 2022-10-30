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Лаксальт: поле стадиона «Динамо» в не очень хорошем состоянии. В 2022 году это неприемлемо

Лаксальт: поле стадиона «Динамо» в не очень хорошем состоянии. В 2022 году это неприемлемо
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о состоянии газона на «ВТБ Арене» — домашнем стадионе бело-голубых.

«Поле стадиона «Динамо» в не очень хорошем состоянии. В 2022-м такое неприемлемо. Но я родился в Южной Америке, где играл на полях, которые были гораздо хуже. Десять лет назад мы бы сказали, что это лучший газон в мире. Конечно, поле должно быть в лучших кондициях, потому что это помогает играть в хороший футбол. Надеюсь, клуб сделает всё возможное, чтобы решить проблему», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Динамо» набрало 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам тура обойти московский коллектив может «Краснодар», который сегодня, 30 октября, сыграет дома с «Зенитом».

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