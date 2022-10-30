В «Спартаке» рассказали о восстановлении Виктора Мозеса после травмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении футболиста красно-белых Виктора Мозеса после травмы.

«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации. Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажёрном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле. Ждём скорейшего возвращения Виктора!» — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию. 17 августа операция игрока прошла успешно.