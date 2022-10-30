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Стало известно, с какими трудностями столкнулся «Спартак» при создании ретроформы

Стало известно, с какими трудностями столкнулся «Спартак» при создании ретроформы
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«Чемпионату» стали известны подробности создания ретроформы «Спартака».

Доставка ретроформы оказалась невозможной по внешним факторам. Юбилейный комплект формы пришёл в «Спартак», но потом сотрудничество с Nike было прекращено. Договориться всё же удалось — с доставкой помог московский офис бывшего технического спонсора команды.

Часть футболок из юбилейной партии была пустой: без эмблемы и лого спонсоров — был лишь паттерн. Клуб принял решение произвести ретрокомплект собственными силами. Наиболее близким дизайн получился к эпохе 30-40-х годов. Также был доработан шрифт нанесения номеров и фамилий игроков: он будет отличаться от классического нанесения на остальных играх чемпионата России и Кубка.

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