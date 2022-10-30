Стало известно, с какими трудностями столкнулся «Спартак» при создании ретроформы

«Чемпионату» стали известны подробности создания ретроформы «Спартака».



Доставка ретроформы оказалась невозможной по внешним факторам. Юбилейный комплект формы пришёл в «Спартак», но потом сотрудничество с Nike было прекращено. Договориться всё же удалось — с доставкой помог московский офис бывшего технического спонсора команды.



Часть футболок из юбилейной партии была пустой: без эмблемы и лого спонсоров — был лишь паттерн. Клуб принял решение произвести ретрокомплект собственными силами. Наиболее близким дизайн получился к эпохе 30-40-х годов. Также был доработан шрифт нанесения номеров и фамилий игроков: он будет отличаться от классического нанесения на остальных играх чемпионата России и Кубка.