«Спартак» в дальнейшем планирует играть в ретроформе минимум один матч в сезоне

Московский «Спартак» в последующих сезонах планирует выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы, привязанных к той или иной эпохе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет в ретроформе в предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Экипировка будет без спонсорских логотипов и с ромбом без мяча внутри. Встреча состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск.

Московский «Спартак» в 14 матчах набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (36).