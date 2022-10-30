«Спартак» в дальнейшем планирует играть в ретроформе минимум один матч в сезоне
Поделиться
Московский «Спартак» в последующих сезонах планирует выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы, привязанных к той или иной эпохе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.
Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет в ретроформе в предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Экипировка будет без спонсорских логотипов и с ромбом без мяча внутри. Встреча состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск.
Московский «Спартак» в 14 матчах набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (36).
Комментарии
- 30 октября 2022
-
13:45
-
13:45
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
12:20
-
12:20
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:38
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:08
Партнерский контент