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Защитник «Химок» Никитин опроверг, что футболисты «сливают» Спартака Гогниева

Защитник «Химок» Никитин опроверг, что футболисты «сливают» Спартака Гогниева
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Защитник «Химок» Алексей Никитин после поражения от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги опроверг, что команда пытается добиться увольнения главного тренера Спартака Гогниева.

«Никакой футболист не скажет вам, что такое вообще возможно. Футболист на поле играет прежде всего за фамилию, которая у него на спине. За мою карьеру у меня было 30 тренеров. Если бы я на каждого смотрел, кто у меня будет тренер, я бы, наверное, с ума сошёл.

Мы выходим играть за свои фамилии, карьеры, за свои семьи, контракты. Поэтому слив тренера — неуместно, такого никогда не было и не будет. Когда вам кто-то из футболистов скажет, что это возможно, я очень сильно удивлюсь, — приводит слова Никитина «РБ Спорт».

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