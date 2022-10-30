Юрген Клопп высказался о ситуации с травмами в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с травмами в команде. Из-за повреждений в матчах мерсисайдцев не могут принять участия Артур, Луис Диас, Диогу Жота, Наби Кейта и Жоэль Матип.



«Мы играем каждые три дня. Это трудный сезон для нас, с первого дня наши игроки травмировались, поэтому некоторым из них приходилось форсировать восстановление. Мы должны бороться с этой ситуацией, и мы это делаем. Сейчас наша команда не похожа сама на себя. Мне жаль, но такова ситуация. Мы будем работать над решениями», — приводит слова немца This Is Anfield со ссылкой на BBC Sport.



«Ливерпуль» проиграл два последних матча АПЛ, уступив «Ноттингему» (0:1) и «Лидсу» (1:2). Команда Клоппа с 16 очками находится на девятой позиции в турнирной таблице.

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