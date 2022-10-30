«Улучшит моральный дух после вылета из ЛЧ». Де Йонг — о победе «Барселоны» над «Валенсией»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победе команды над «Валенсией» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«Мы очень довольны тремя очками, такая победа улучшит нам моральный дух после вылета из Лиги чемпионов, и это также был заслуженный результат. В первом тайме у нас были отличные моменты, но мы плохо играли в пас в последней трети поля. Во втором тайме, возможно, мы могли бы лучше контролировать мяч.
Мне всё равно, на какой позиции я играю. Левандовски? Мы очень рады, что он у нас есть», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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