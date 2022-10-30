Рафинья — о победе над «Валенсией»: для борьбы за титул нужно играть до последней минуты

Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«Мы знали важность игры и ценность трёх очков. Команды, которые хотят бороться за титул, должны играть до последней минуты, и это то, что мы сделали. «Валенсия» — отличная команда, и мы должны уважать её. Они усложнили нам задачу», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.
25-летний Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. В 15 матчах за новую команду в чемпионате Испании и Лиге чемпионов он забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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