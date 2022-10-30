Фомин: когда шли на 10-м месте, были мысли — в прошлом году «Динамо» за что-то боролось

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о положении команды в турнирной таблице. Бело-голубые занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, но по итогам тура их может обойти «Краснодар», который проведёт матч 15-го тура позже.



«Когда шли на 10-м месте, в голове были мысли — в прошлом году «Динамо» за что-то боролось. Играть легче, когда ты идёшь высоко. Сейчас у нас всё получается, нужно ударно провести концовку», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 29 октября, «Динамо» разгромило подмосковные «Химки», забив в ворота соперника шесть мячей. Команда Спартака Гогниева сумела ответить только голом с пенальти, который был забит в компенсированное к матчу время.