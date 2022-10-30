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Источник: Башкортостан за 3 года выплатил «Уфе» лишь треть обещанной суммы финансирования

Источник: Башкортостан за 3 года выплатил «Уфе» лишь треть обещанной суммы финансирования
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Республика Башкортостан за последние три года выплатила ФК «Уфа» 1,1 млрд рублей — треть от обещанной клубу суммы финансирования. Общий бюджет команды за это время составил 2,7 млрд. 1,6 млрд рублей клуб заработал сам. Об этом сообщает телеграм-канал «Все ТГ каналы».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела в Мелбет Первую лигу после восьми сезонов выступлений в Российской Премьер-Лиге. В новой кампании дела у башкирской команды складываются неоднозначно: 17 очков в 16 матчах и 13-я строчка в турнирной таблице, а также смена двух главных тренеров.

Ранее стало известно, что Республика Башкортостан вошла в число учредителей «Уфы». Министр спорта республики Руслан Хабибов стал председателем попечительского совета клуба.

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