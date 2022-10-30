Мостовой: России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров РПЛ — одно и то же

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Таджикистана.

«Вариант с Таджикистаном… А что ещё делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан — команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.



России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров — одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придёт много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Российский футбольный союз официально сообщил, что национальная команда встретится в товарищеском матче с Таджикистаном. Команда Валерия Карпина сыграет на выезде, в Душанбе, 17 ноября. Начало матча – в 18:00 мск.