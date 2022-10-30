Федотов — футболистам ЦСКА: нужно вернуть уверенность, играем на трясущихся ногах

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам своей команды после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Парни, я поздравляю вас с победой. На самом деле, выгрызли. Надо вернуть ту уверенность, немножко на каких-то трясущихся ногах играем в футбол. Это надо отбросить, но так бывает. В следующих матчах нужно показывать совершенно другой уровень уверенности. Понимаю: ничья, ничья, ничья. Называть это неудачей я бы не стал, конечно. Ничья тянет победу. Победа в матче с «Локомотивом» была притянута теми играми, в которых вы тоже отдавались без остатка.
Закончился первый круг. Как-никак, это какая-то веха. Я вас благодарю за самоотдачу. За проявленное мастерство. За командный дух, характер, в матче с «Локомотивом» всё было. Поэтому эта победа к вам пришла», — сказал Федотов на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
- 30 октября 2022
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