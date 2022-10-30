Булыкин: Ушаков высоко поднял руку — Баринов ударился. Судья имел право отменить гол ЦСКА

Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил эпизод дерби между железнодорожниками и ЦСКА (0:1), в котором в концовке матча игрок армейцев Егор Ушаков забил второй гол своей команды, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке. Позднее Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



«Конечно, если бы Ушаков не поднимал руку так высоко, то был бы шикарный гол — в том числе не без ошибки вратаря. Он высоко поднял руку — Баринов ударился. Судья имел полное право отменить этот красивый гол ЦСКА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Единственный гол в игре был забит на 22-й минуте, его автором стал игрок ЦСКА Хесус Медина.