Булыкин: Ушаков высоко поднял руку — Баринов ударился. Судья имел право отменить гол ЦСКА
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Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил эпизод дерби между железнодорожниками и ЦСКА (0:1), в котором в концовке матча игрок армейцев Егор Ушаков забил второй гол своей команды, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке. Позднее Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«Конечно, если бы Ушаков не поднимал руку так высоко, то был бы шикарный гол — в том числе не без ошибки вратаря. Он высоко поднял руку — Баринов ударился. Судья имел полное право отменить этот красивый гол ЦСКА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Единственный гол в игре был забит на 22-й минуте, его автором стал игрок ЦСКА Хесус Медина.
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