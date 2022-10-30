Мукоко заключил контракт с британским агентством. Игроком интересуется «Ливерпуль»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и молодёжной сборной Германии Юссуфа Мукоко подписал соглашение с британским агентством Unique Sports Management, сообщает Football Insider.
По информации источника, контракт вступит в силу 20 ноября, когда футболисту исполнится 18 лет. Ранее сообщалось, что в услугах Мукоко заинтересован «Ливерпуль». Сообщается, что сотрудничество с британским агентством было заключено, чтобы облегчить переход Мукоко в клуб английской Премьер-лиги. За ситуацией с форвардом также наблюдают «Реал» и «ПСЖ». Действующий контракт нападающего с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, Мукоко начал тренироваться с основным составом дортмундской «Боруссии» в январе 2020 года, а в ноябре того же года дебютировал в немецкой Бундеслиге.
- 30 октября 2022
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