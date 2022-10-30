Гвардиола рассказал, когда рассчитывает увидеть Холанда на поле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии форварда команды Эрлинга Холанда. Норвежец пропустил матч АПЛ с «Лестером», в котором «горожане» победили со счётом 1:0. Это был первый матч в текущем розыгрыше английского первенства, когда Холанд не вышел в стартовом составе «Сити».



«Я не знаю, когда он вернётся на поле. У Холанда повреждение связок. Он чувствует себя лучше, у нас есть неделя.



Он не сыграет в матче с «Севильей», потому что мы уже квалифицировались в плей-офф. Надеюсь, Эрлинг сможет помочь нам в матче с «Фулхэмом». Если нет, то форвард сможет сыграть с «Челси» в Кубке лиги», — приводит слова Гвардиолы Sport Bible со ссылкой на BBC.



В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 16 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав три результативные передачи.

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