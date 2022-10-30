Эрик тен Хаг: счастливы, что Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». Он важный игрок

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«Извинялся ли Криштиану Роналду? Об этом сказано достаточно, поэтому я дал достаточно пояснений. Мы счастливы, что он здесь, Криштиану — важный игрок. В четверг он забил, и мы этому рады. Он может быть даже более важным футболистом для этой команды», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, 37-летний Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, вернулся в команду летом 2021 года. В матче с «Тоттенхэмом» португалец досрочно уехал со стадиона. За это его оштрафовали и перевели для тренировок с молодёжной командой. Роналду пропустил игру с «Челси», а затем вернулся к работе с первой командой.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик: