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Эрик тен Хаг: счастливы, что Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». Он важный игрок

Эрик тен Хаг: счастливы, что Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». Он важный игрок
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«Извинялся ли Криштиану Роналду? Об этом сказано достаточно, поэтому я дал достаточно пояснений. Мы счастливы, что он здесь, Криштиану — важный игрок. В четверг он забил, и мы этому рады. Он может быть даже более важным футболистом для этой команды», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, 37-летний Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, вернулся в команду летом 2021 года. В матче с «Тоттенхэмом» португалец досрочно уехал со стадиона. За это его оштрафовали и перевели для тренировок с молодёжной командой. Роналду пропустил игру с «Челси», а затем вернулся к работе с первой командой.

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