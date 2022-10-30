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«Спартак» — «Торпедо»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Спартак» — «Торпедо»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Торпедо» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Торпедо».

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Турищев.

Московский «Спартак» набрал 29 очков в 14 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (36).

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