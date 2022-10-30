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«Велес» обыграл «Краснодар-2» в домашнем матче Первой лиги

«Велес» обыграл «Краснодар-2» в домашнем матче Первой лиги
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В матче 16-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 московский «Велес» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На третьей минуте встречи счёт открыл защитник «Велеса» Евгений Макеев.

Московский «Велес» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Краснодар-2» (12) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является владикавказская «Алания» (35). В тройку лидеров также входят калининградская «Балтика» (28) и «КАМАЗ» (27).

В следующем туре Первой лиги «Велес» сыграет с тольяттинским «Акроном», а «Краснодар-2» проведёт встречу с астраханским «Волгарём». Обе встречи состоятся 6 ноября.

Россия - Мелбет Первая лига. 16-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Макеев – 3'
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