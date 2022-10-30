Сенников: Ушаков забил классный гол в ворота «Локо», но до этого ударил Баринова в лицо

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал отменённый гол нападающего ЦСКА Егора Ушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 1:0.

«Ушаков забил очень классный гол в ворота «Локомотива». Но до этого ударил Баринова в лицо — у того даже кровь из носа пошла. VAR позвал смотреть — всё справедливо. Это нарушение правил. Но забил с острого угла хорошо — Гильерме сам не ожидал.



Ушаков вообще мог оказаться антигероем из-за удаления, если бы в концовке «Локо» забил и сравнял счёт», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (12) — на 14-м месте.