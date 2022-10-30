AS: травма Альваро Мораты не помешает ему сыграть на чемпионате мира
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, получивший повреждение в матче с «Кадисом» (2:3) в 12-м туре чемпионата Испании, не пропустит чемпионат мира. Его травма оказалась несерьёзной и не помешает футболисту участвовать в турнире. Об этом сообщает AS.
30-летний Мората в нынешнем сезоне в 17 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
В 2014 году Мората дебютировал в составе сборной Испании и с тех пор в 57 матчах за национальную команду забил 27 голов и отдал шесть результативных передач.
Видеообзор. «Кадис» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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