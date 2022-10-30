Агент хавбека «Барселоны» Кессье опроверг слухи об уходе игрока из клуба

Джордж Атангана, агент полузащитника «Барселоны» Франка Кессье, опроверг слухи о том, что его клиент покинет каталонский клуб в будущее зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2023 года.

«Это фейковые новости, они абсолютно ложные. Кессье очень счастлив в «Барсе», ему нравится город. Он в клубе всего несколько месяцев и всё ещё находится в процессе адаптации к команде и стилю игры «Барсы», который не имеет ничего общего с манерой остальных клубов, а значит, это требует какого-то времени.

Кессье продолжит работать, чтобы добиться места в стартовом составе. Он не из тех игроков, которые легко сдаются. Летом у него были другие предложения, но он сделал ставку именно на «Барселону», — цитирует Атангана издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» планирует в январе продать полузащитника, так как его высокая заработная плата не соответствует положению резервиста, которое ивуариец в данный момент занимает. Кессье перешёл в клуб летом на правах свободного агента.

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