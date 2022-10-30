Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент хавбека «Барселоны» Кессье опроверг слухи об уходе игрока из клуба

Агент хавбека «Барселоны» Кессье опроверг слухи об уходе игрока из клуба
Комментарии

Джордж Атангана, агент полузащитника «Барселоны» Франка Кессье, опроверг слухи о том, что его клиент покинет каталонский клуб в будущее зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2023 года.

«Это фейковые новости, они абсолютно ложные. Кессье очень счастлив в «Барсе», ему нравится город. Он в клубе всего несколько месяцев и всё ещё находится в процессе адаптации к команде и стилю игры «Барсы», который не имеет ничего общего с манерой остальных клубов, а значит, это требует какого-то времени.

Кессье продолжит работать, чтобы добиться места в стартовом составе. Он не из тех игроков, которые легко сдаются. Летом у него были другие предложения, но он сделал ставку именно на «Барселону», — цитирует Атангана издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» планирует в январе продать полузащитника, так как его высокая заработная плата не соответствует положению резервиста, которое ивуариец в данный момент занимает. Кессье перешёл в клуб летом на правах свободного агента.

Новость по теме
«Барселона» рассматривает трёх футболистов на замену Серхио Бускетсу

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 12-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022