Агент хавбека «Барселоны» Кессье опроверг слухи об уходе игрока из клуба

Джордж Атангана, агент полузащитника «Барселоны» Франка Кессье, опроверг слухи о том, что его клиент покинет каталонский клуб в будущее зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2023 года.
«Это фейковые новости, они абсолютно ложные. Кессье очень счастлив в «Барсе», ему нравится город. Он в клубе всего несколько месяцев и всё ещё находится в процессе адаптации к команде и стилю игры «Барсы», который не имеет ничего общего с манерой остальных клубов, а значит, это требует какого-то времени.
Кессье продолжит работать, чтобы добиться места в стартовом составе. Он не из тех игроков, которые легко сдаются. Летом у него были другие предложения, но он сделал ставку именно на «Барселону», — цитирует Атангана издание Mundo Deportivo.
Напомним, ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» планирует в январе продать полузащитника, так как его высокая заработная плата не соответствует положению резервиста, которое ивуариец в данный момент занимает. Кессье перешёл в клуб летом на правах свободного агента.
«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 12-й тур
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