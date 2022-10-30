Григорий Иванов: у «Урала» было больше моментов довести игру с «Сочи» до победы
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«Команды бились — получилась хорошая игра, «Уралу» и «Сочи» нужны были очки. Хотя нам, наверное, чуть больше. Но сыграли вничью. Конечно, хотели выиграть.
После пропущенного гола у нас было больше моментов довести игру до победы. «Сочи» тоже нельзя было сегодня проигрывать, поэтому ребята полетели вперёд. Мы немного растерялись после гола, но получилось так, как получилось. Считаю, что и мы, и они довольны результатом. Это очко в копилку», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Сочи» набрал 21 очко и остался на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (17) — 10-й.
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