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«Реал» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч 12-го тура Ла Лиги

«Реал» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч 12-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 30 октября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет дома «Жирону». Встреча пройдёт на стадионе «Саньяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 18:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Модрич, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус.

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Лопес, Мартинес, Буэно, Коуту, Валери, Гарсия, Ромеу, Эррера, Кастельянос.

На данный момент «сливочные» являются лидерами испанского чемпионата, набрав после 11 туров 31 очко. «Жирона», у которой в активе четыре очка, находится на 19-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета.

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