«Спартак» — «Торпедо»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает московское «Торпедо». По окончании первого тайма счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Футболисты красно-белых нанесли семь ударов, из них четыре — в створ ворот Александра Довбни. На счету «Торпедо» один удар. «Спартак» владел мячом 66% игрового времени, гости — 34%. На 34-й минуте в составе «Торпедо» произошла замена: вместо Михаила Каймакова на поле вышел Хожимат Эркинов.



На 36-й минуте жёлтую карточку получил форвард «Спартака» Квинси Промес.



«Спартак» в онлайн-таблице РПЛ занимает второе место, набрав 30 очков, «Торпедо» — на 16-й строчке с семью очками.