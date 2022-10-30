Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Торпедо»: команды не открыли счёт в первом тайме

«Спартак» — «Торпедо»: команды не открыли счёт в первом тайме
Комментарии

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает московское «Торпедо». По окончании первого тайма счёт ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Футболисты красно-белых нанесли семь ударов, из них четыре — в створ ворот Александра Довбни. На счету «Торпедо» один удар. «Спартак» владел мячом 66% игрового времени, гости — 34%. На 34-й минуте в составе «Торпедо» произошла замена: вместо Михаила Каймакова на поле вышел Хожимат Эркинов.

На 36-й минуте жёлтую карточку получил форвард «Спартака» Квинси Промес.

«Спартак» в онлайн-таблице РПЛ занимает второе место, набрав 30 очков, «Торпедо» — на 16-й строчке с семью очками.

Промес снова тащит «Спартак»! А Зобнин загубил прекрасный момент. LIVE Промес снова тащит «Спартак»! А Зобнин загубил прекрасный момент. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022