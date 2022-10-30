«Осасуна» уверенно переиграла «Вальядолид» в матче 12-го тура Ла Лиги

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» дома принимала «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.
Хозяева быстро открыли счёт благодаря голу Чими Авилы на 13-й минуте матча, реализовавшего 11-метровый удар.
Авила («Осасуна») открывает счет встречи ударом с точки
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На 19-й минуте Мой Гомес укрепил преимущество «Осасуны», реализовав голевой момент после точного паса Аймара Ороса.
М. Гомес («Осасуна») пробивает ближний угол ворот
В оставшиеся минуты встречи команды забитыми мячами не отметились. После финального свистка победу праздновали футболисты «Осасуны» — 2:0.
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