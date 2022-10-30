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«Осасуна» уверенно переиграла «Вальядолид» в матче 12-го тура Ла Лиги

«Осасуна» уверенно переиграла «Вальядолид» в матче 12-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» дома принимала «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

Хозяева быстро открыли счёт благодаря голу Чими Авилы на 13-й минуте матча, реализовавшего 11-метровый удар.

Авила («Осасуна») открывает счет встречи ударом с точки

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На 19-й минуте Мой Гомес укрепил преимущество «Осасуны», реализовав голевой момент после точного паса Аймара Ороса.

М. Гомес («Осасуна») пробивает ближний угол ворот

В оставшиеся минуты встречи команды забитыми мячами не отметились. После финального свистка победу праздновали футболисты «Осасуны» — 2:0.

Испания - Примера. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Авила – 13' (пен)   2:0 Гомес – 19'
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