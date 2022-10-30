«Спартак» — «Торпедо»: Промес открыл счёт в матче

В эти минуты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве продолжается матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Торпедо». На 53-й минуте счёт 1:0 в пользу красно-белых.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 50-й минуте счёт открыл нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес. Красно-белые выиграли борьбу в центре поля и провели быструю атаку. Александр Соболев сделал пас к штрафной, Промес технично перебросил голкипера «Торпедо» Александра Довбню и добил мяч в пустые ворота. Отметим, что нидерландец ранее получил жёлтую карточку на 36-й минуте встречи.



«Спартак» в онлайн-таблице РПЛ занимает второе место, набрав 32 очка, «Торпедо» — на 16-й строчке с шестью очками.