«Спартак» — «Торпедо»: Промес открыл счёт в матче
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В эти минуты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве продолжается матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Торпедо». На 53-й минуте счёт 1:0 в пользу красно-белых.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 50-й минуте счёт открыл нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес. Красно-белые выиграли борьбу в центре поля и провели быструю атаку. Александр Соболев сделал пас к штрафной, Промес технично перебросил голкипера «Торпедо» Александра Довбню и добил мяч в пустые ворота. Отметим, что нидерландец ранее получил жёлтую карточку на 36-й минуте встречи.
«Спартак» в онлайн-таблице РПЛ занимает второе место, набрав 32 очка, «Торпедо» — на 16-й строчке с шестью очками.
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