Магомедов раскрыл, что сказал Гогниев игрокам «Химок» после поражения 1:6 от «Динамо»

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов поделился тем, что сказал главный тренер команды Спартак Гогниев после поражения от «Динамо» со счётом 1:6.

«Спартак Артурович поддержал нас после матча. Сказал, что нужно больше работать — без этого ничего не будет. Всё придёт через тренировки.



Видел ли я такого эмоционального Гогниева раньше? Да, бывало. Всё нормально. Тренер пытался завести команду», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После вчерашнего поражения «Химки» остались на 15-й позиции турнирной таблицы, в зоне вылета, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева дома встретятся с «Оренбургом». Матч состоится в пятницу, 4 ноября.