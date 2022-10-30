Глушаков — об игре в Медиалиге: не провёл полноценный матч с «Динамо», решил доработать
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру за клуб Медиалиги Reality с «Амкалом» (2:4).
Отметим, что 35-летний футболист провёл встречу после матча Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» встречались с московским «Динамо» (1:6). Глушаков был заменён на 35-й минуте.
«С игры «Химок» спешил на матч Reality? Ты все юморишь (улыбается)? Там не сыграл полноценный матч, решил доработать с Reality.
Как игра Reality сегодня? Видно, самоотдача была, вели 1:0, но почему-то потеряли концентрацию, упустили хорошие моменты, дважды пропустили. Тяжело было отыгрываться. Буду ещё участвовать? Само собой. Если будут приглашать, то буду», – цитирует Глушакова телеграм-канал MFC Reality.
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