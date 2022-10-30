«Краснодар» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 30 октября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владимир Москалёв (Воронеж).



Хозяева занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Александра Сторожука набрала 24 очка в 14 играх. «Зенит» является лидером соревнований. Подопечные Сергея Семака заработали 36 очков. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В сезоне-2021/2022 «Зенит» в матчах с «Краснодаром» одержал две победы. В первом круге в Санкт-Петербурге — 3:2, во втором круге в Краснодаре — 3:1.